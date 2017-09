Pub

Ministério da Educação vai tornar obrigatória disciplina de TIC e os respetivos conteúdos vão ser atualizados.

Robótica, bugs, código binário. Em breve todos os estudantes portugueses saberão do que se trata. A partir de setembro de 2018, os alunos do 2.º e 3.º ciclos vão passar a ter aulas de programação. O ensino desta matéria, incluído nas aulas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), vai ser obrigatório, no âmbito do plano de Autonomia e Flexibilidade Curricular.

