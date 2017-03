Pub

TAP aprovou em março do ano passado um empréstimo obrigacionista, mas restrições da ANAC não permitiram apresentação de garantias

Em março do ano passado, a TAP avançou com a subscrição de um empréstimo obrigacionista de 120 milhões de euros, subscrito em 90 milhões pela brasileira Azul. Mas, perante as dúvidas do regulador, a companhia não foi autorizada a dar o programa Victoria como garantia para este empréstimo. No entanto, ultrapassadas as dúvidas, o programa de milhas vai mesmo ser colocado como dação em garantia, noticia o jornal de Negócios.

