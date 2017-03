Pub

Fundação da Juventude reúne organizações europeias de apoio à empregabilidade de jovens em situação de risco

Fundação da Juventude, promove em Portugal o primeiro Info Day do Programa STEER (Supporting the Transition from Education to Employment of youth at Risk), nos dias 9 e 10 de Março, no Palácio das Artes, no Porto, altura em que reúne organizações europeias de apoio à empregabilidade de jovens em situação de risco

