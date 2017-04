Pub

O programa Victoria recebeu um dos "Freddie Awards", nos EUA

O programa de fidelização da TAP, chamado TAP Victoria, foi distinguido na passada quinta-feira, na 27.ª edição dos Freddie Awards, que teve lugar em Nova Jérsia, EUA.

Num universo de 223 programas de fidelização, o TAP Victoria estava nomeado em cinco categorias, tendo sido distinguido com o "Prémio 210", que contempla a zona Europa/África.

"A equipa do Victoria está muito feliz com o reconhecimento feito pelos nossos clientes e pelo facto de o esforço efetuado nos últimos anos ir ao encontro das suas aspirações e expectativas, através da oferta de novos produtos e da negociação de novas parcerias. Vamos continuar a trabalhar para posicionar o Victoria entre os melhores programas do mundo", afirmou Lígia Vieira, responsável pelo programa de fidelização da TAP.

O programa Victoria conta já com seis Freddie Awards, competição criada em 1988 com o objetivo de dar voz as opiniões dos passageiros das companhias aéreas.

O "Prémio 210" foi atribuído ao programa da TAP numa competição que, este ano, totalizou mais de 25 milhões de votos de 4.2 milhões de passageiros frequentes oriundos de 237 países.

