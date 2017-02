Pub

É o segundo ano consecutivo em que o emprego público aumenta, mas o total de funcionários mantém-se 63 mil abaixo do pré-troika

A administração pública chegou ao final de 2016 com mais 4843 trabalhadores do que em 2015. É o segundo ano consecutivo de subida no emprego público e um corte com a tendência de queda registada durante os anos em que a troika fez visitas regulares a Portugal. Estado, regiões, autarquias e entidades públicas empresariais empregavam, em dezembro, um total de 663 798 pessoas. A explicar a subida está o reforço nas contratações de professores e educadores de infância, médicos e enfermeiros.

O governo estimava conseguir reduzir em dez mil o número de funcionários públicos ao longo do ano passado. Esta meta, que permitiria poupar cem milhões de euros, seria alcançada através de 20 mil aposentações. Mas a vontade dos trabalhadores mais velhos em se manterem no ativo acabou por trocar as voltas a estas contas. E os dados ontem divulgados na Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP) mostram que o número de trabalhadores registado a 31 de dezembro de 2016, em vez de baixar, revelava "um aumento de cerca de 0,7% em termos homólogos". Que se soma ao acréscimo de 0,5% em 2015 (mais 2312 pessoas).

A queda a pique nas saídas para as reformas e também a não observância da regra de uma admissão por cada duas saídas esteve na origem daquele acréscimo anual de quase cinco mil novos postos de trabalho. Metade destas situações (2363) observam-se no Ministério da Educação, como resultado do processo de contratação de docentes e de outros trabalhadores. Mas não só. "A evolução positiva nas carreiras de enfermagem e médica, entre o final de 2015 e de 2016", é outro dos fatores que mais pesaram para que o saldo entre entradas e saídas resultasse num aumento do universo de trabalhadores. No caso da saúde estão em causa sobretudo os fluxos registados nas entidades públicas empresariais (EPE) do Serviço Nacional de Saúde."

Em relação ao terceiro trimestre também se verificou um acréscimo de trabalhadores devido ao crescimento do emprego na administração central (que responde por 7600 destas situações), por causa do impacto do início do novo ano letivo. "Em comparação com o final do trimestre anterior, o emprego nas administrações públicas cresceu 8058 postos de trabalho (1,2%) refletindo ainda, durante o 4.º trimestre do ano, o início do ano letivo 2016-2017, de continuação do processo de colocação de docentes e de outros trabalhadores contratados para os estabelecimentos de educação e de ensino, em particular do Ministério de Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior", precisa o relatório produzido pela Direção-Geral da Administração e do Emprego público (DGAEP).

Os aumentos do número de trabalhadores da função pública observados em 2015 e 2016 cortam com as quedas observadas entre 2011 e 2014, mas o emprego no Estado, regiões e autarquias continua ainda muito longe dos números registados antes da chegada da troika. Quando os credores internacionais aterraram em Lisboa, a função pública tinha mais 63 631 trabalhadores do que agora.

A subida do emprego público tem também um lado mais negro - o aumento dos precários. De acordo com o SIEP, no último trimestre de 2016 estavam ativos na função pública 75 759 contratos a termo, uma fatia de nada menos de 11,4% do total . É necessário recuar a 2013 para encontrar um número mais elevado.

O universo total de funcionários públicos revela oscilações trimestrais que são em grande parte influenciadas pelo fim de um ano letivo e início do seguinte. E nestas variações, os contratos a termo acabam por ter uma influência significativa. Este contexto ajuda a explicar que o emprego precário tenha avançado 11,6% entre setembro e dezembro de 2016 (passando de 67 875 trabalhadores para os já referidos 75 759). Mas a comparação homóloga (que alisa aquele efeito) revela que também houve um aumento: no final de 2015, a função pública tinha 71 522 destes precários, menos 4237 do que no final de 2016.