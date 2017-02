Pub

Temas de Prince eram exclusivo do Tidal desde julho de 2015

Depois do serviço Tidal, as músicas de Prince vão chegar ao Spotify e Apple Music este domingo, 13 de fevereiro. No dia dos prémios Grammy e de tributo ao artista norte-americano, vai poder escutar músicas como Purple Rain, Kiss e Little Red Corvette no serviço de streaming sueco. Serão disponibilizadas todas as canções dos álbuns lançados entre 1978 e 1996, do catálogo da Warner Music, adiantou na sexta-feira a BBC.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia