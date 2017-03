Pub

Presidente da CP afasta, para já, aumento de preços. Intervenção na frota custa cerca de 18 milhões de euros e estará concluída em 2019

O primeiro dos dez comboios Alfa Pendular da CP em renovação já está pronto para circular. O comboio "Manuel de Oliveira" parte às 16 horas desta sexta-feira da estação de Santa Apolónia com destino a Braga e já está pronto para integrar a rede da CP. A apresentação oficial foi feita esta sexta-feira e contou com a presença do Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, e do presidente da CP, Manuel Queiró.

