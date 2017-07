Pub

Até 2020, mais de 21 mil alunos dos cursos do IEFP poderão usufruir de formação cuja empregabilidade ronda 90%.

A empresa portuguesa de software de gestão Primavera BSS assina, hoje, um protocolo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) para proporcionar a formação e requalificação profissional de desempregados. A empresa estima que, até 2020, mais de 21 mil alunos dos cursos do IEFP poderão usufruir da formação cuja empregabilidade ronda 90% na Academia Primavera.

