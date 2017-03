Pub

Félix Morgado mostra-se confiante na estabilidade do banco

O presidente do Montepio reafirma que o banco já corrigiu as falhas apontadas pelo Banco de Portugal, e volta a sublinhar que a carta do regulador citada na edição do passado sábado do jornal Expresso diz respeito a 2015. Em declarações ao Dinheiro Vivo, José Félix Morgado reforça a posição que já tinha defendido numa mensagem enviada aos colaboradores do banco.

