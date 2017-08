Pub

Até as chuvas de outono devolverem os níveis de água aos rios, albufeiras e solos, não será possível avaliar os danos da seca.

Ainda é cedo para contabilizar o impacto da seca na atividade económica do país, sendo certo que há setores muito afetados, como no caso da pecuária extensiva e dos cereais, e outros que até beneficiaram do calor acima do habitual, como é o caso do tomate, da fruta e do vinho. O Ministério da Agricultura garante que "é prematuro fazer o balanço do impacto da seca", uma vez que "ainda estão a decorrer as candidaturas às linhas de apoio" entretanto criadas.

