Dados de empresa especializada revelam que "esta tendência crescente verifica-se já há cinco semestres". Nos últimos dois anos, preços já subiram 46%.

O preço dos imóveis no centro histórico de Lisboa aumentou 10% no segundo semestre de 2016 face ao semestre anterior, "continuando o percurso de clara valorização registado ao longo do ano", segundo o índice da Confidencial Imobiliário.

