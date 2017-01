Pub

O preço das casas subiu em todos os distritos de Portugal continental no terceiro trimestre de 2016, em termos homólogos, com aumentos de 2% a 14%.

Neste período, o aumento do preço das casas variou entre "um mínimo de 2% no distrito de Coimbra e 14% no de Lisboa", revelou a Confidencial Imobiliário, de acordo com os dados apurados no âmbito do Índice de Preços Residenciais.

