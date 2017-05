Pub

Os precários do Estado podem começar a entregar o requerimento a pedir a a regularização da sua situação a partir de amanhã, dia 11 de maio

A primeira fase para a integração dos trabalhadores da função pública com vínculo precário (contrato a termo, recibos verdes e contratos-emprego inserção) arranca nesta quinta-feira dia 11, com o início do prazo para estes funcionários avançarem com o requerimento a pedir a regularização da situa situação, ou seja, a integração nos quadros.

