Os trabalhadores do Estado com vínculo precário podem começar a pedir a avaliação do seu caso em abril. Sindicatos reúnem com Finanças dia 4.

Os trabalhadores do Estado vinculados por um contrato-emprego inserção, contrato a termo resolutivo ou de prestação de serviços e ainda os que estão a fazer estágios não remunerados e os bolseiros vão poder começar a solicitar a avaliação da sua situação a partir de abril. A data foi referida esta quarta-feira pelo ministro do Trabalho e da segurança Social, e cumpre mais uma etapa no processo de regularização dos precários da função pública.

