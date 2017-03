Pub

Empresa trabalha em parceria com o CITEVE e fornece para multinacionais de artigos de desporto como a Adidas e Asics

É a partir de Barcelos que sai um dos segredos para conquistar medalhas de ouro em Jogos Olímpicos e Europeus de atletismo. A P&R foi fundada há 35 anos e é uma pequena e média empresa dedicada ao fabrico de roupas para competição. Este foi o caso de sucesso apresentado por Elisa Ferreira, vice-governadora do Banco de Portugal, no âmbito de mais uma edição dos Encontros 560, realizado no Ministério da Economia na passada quarta-feira.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia