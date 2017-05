Pub

Marcas brancas valem já 34,5% do talão de compras. Artigos de higiene pessoal são os que mais crescem

As marcas de distribuição e de primeiro preço, as chamadas marcas brancas, estão a crescer em Portugal, pela primeira vez desde 2012, altura em que valiam 37% do cabaz de compras das famílias. Desde então foram caindo, até atingirem os 33,3% em 2016, mas neste arranque de ano estão, novamente, a crescer, e valem já 34,5% do talão do supermercado. Para Pedro Pimentel, diretor-geral da Centromarca, a Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, este crescimento pode significar que os operadores no mercado tentam já antecipar a entrada da Mercadona, prevista para 2019, cadeia em que as marcas próprias têm um grande peso.

