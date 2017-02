Pub

Destaca-se a evolução positiva do investimento em Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM), que captaram 410 milhões de euros em janeiro.

Os portugueses resgataram, no mês de janeiro, 123 milhões de euros que tinham investido em Certificados de Aforro (CA), mostram dados do Banco de Portugal. O mau desempenho estará relacionado com o fim do prémio de capitalização das séries B e C, terminadas a 31 de dezembro.

