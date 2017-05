Pub

O jogo da Raspadinha representa quase metade do valor das vendas. Apostas no Placard dispararam

As vendas brutas dos jogos sociais atingiram os 2,7 mil milhões de euros em 2016, traduzindo um aumento de 24% em relação à faturação do ano anterior e representa o valor mais alto de sempre. Este acréscimo levou a que as atividades beneficiárias dos jogos tenham recebido também o montante mais elevado da história: 672 milhões de euros (mais 11,4% do que em 2015).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia