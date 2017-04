Pub

Há 5 anos na Alemanha, João Peixoto tem a oportunidade que aparece uma vez na vida: participar numas eleições, num momento histórico da Europa

Ainda está tudo no segredo dos deuses, guardado a sete chaves. O nível de secretismo na criação da campanha de reeleição de Angela Merkel para as eleições federais de setembro é de tal ordem que todos os dias a equipa de criativos da agência de publicidade Jung von Matt/Havel de Berlim tem de destruir os documentos impressos e fechar algum do trabalho numa sala à parte. Mas uma coisa é conhecida: há um português a trabalhar na campanha da atual chanceler alemã. Chama-se João Peixoto.

