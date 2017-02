Pub

Novo índice bolsista europeu de empresas familiares inclui oito companhias portuguesas. Objetivo é "fomentar a liquidez.

Foram oito as empresas portuguesas escolhidas pela Euronext para integrar o índice Family Business. A gestora da bolsa nacional anunciou ontem a composição do índice que junta 90 empresas europeias que têm em comum uma raiz familiar do negócio. E o leque é abrangente. Corticeira Amorim, Galp Energia, Impresa, Jerónimo Martins, Mota-Engil, Sonae Capital, Sonaecom e Sumol+Compal foram as selecionadas para representar o mercado de capitais português na liga europeia. Juntas têm uma capitalização bolsista de 24,7 mil milhões de euros.

O objetivo é "fomentar a liquidez das empresas familiares", explica fonte da Euronext ao DN/Dinheiro Vivo. Como? "Ao promover a exposição destes títulos e ao facilitar o seu acompanhamento por parte dos acionistas e carteiras de fundos de investimento." A presença em bolsa funciona como uma "chancela de qualidade", sublinha a Euronext, "e faz que os investidores fiquem mais confiantes".

Para as empresas escolhidas, a presença no FamilyShare é encarada com otimismo. "Todos os índices nos colocam de uma forma distintiva e diferenciadora pela positiva, devemos sentir-nos orgulhosos. Muitos investidores olham para nós só por estarmos nesses índices", refere o CEO da Galp Energia, Carlos Gomes da Silva, questionado pelo DN/Dinheiro Vivo.

Já para o grupo Impresa, o índice "é importante, porque destaca e enaltece as organizações familiares, que são empresas que procuram não apenas atingir resultados trimestrais positivos como obter valor numa perspetiva a longo prazo. Isto é particularmente relevante num setor fundamental para a sociedade como o dos media", declara fonte oficial do grupo.

A escolha das empresas não foi aleatória. Para que nenhum negócio ficasse de fora, foram criadas três "divisões": uma para as empresas grandes, com capitalização superior a mil milhões de euros, outra para as médias, que oscilam entre os 150 milhões e os mil milhões de euros, e a última para as pequenas, com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de euros. "Se fossem selecionadas diretamente as 90 maiores empresas familiares da Europa dificilmente haveria portuguesas. O resultado final é muito bom", destaca a Euronext. A seleção nacional de cotadas joga no mesmo campeonato de "equipas grandes" como L"Oréal, Michelin ou Peugeot.

Para serem elegíveis, as empresas têm de obedecer a três critérios. O fundador da empresa ou algum dos seus familiares diretos têm de exercer uma "influência significativa no controlo" do negócio. É ainda necessário que pelo menos um dos representantes da família esteja "formalmente envolvido" na gestão da empresa, o que justifica a presença da Galp, devido à participação da família Amorim. E, por último, o futuro da empresa deve ser assegurado pela geração seguinte.

O novo índice faz parte de um conjunto de iniciativas da Euronext que tem como objetivo promover o mercado de capitais junto das empresas familiares. A gestora da bolsa criou também o FamilyShare, um programa de formação composto por dez ações de esclarecimento, que pretende culminar com a adesão de algumas empresas ao mercado e que está a ser desenvolvido em parceria com a Associação das Empresas Familiares.

A Euronext conta atualmente com 216 empresas familiares cotadas que totalizam uma capitalização bolsista de 852 mil milhões de euros. O lote inclui 157 pequenas e médias empresas que em conjunto têm uma capitalização de 31 mil milhões de euros. As mais de 14 milhões de empresas familiares europeias representam cerca de 50% do PIB do continente e empregam 60 milhões de pessoas.