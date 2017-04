Pub

Dados do banco central apontam para aumento de duas centenas em dois anos. Volume de negócios gerado aumentou 7% em relação a 2014.

Portugal tinha 2700 mil empresas associadas ao setor do mar, responsáveis por 1,2% do volume de negócios e 0,9% do número de trabalhadores do total de empresas, o que representa um aumento de 200 em relação a 2013.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia