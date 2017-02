Pub

No dia 15 de Fevereiro, o IGCP vai colocar no mercado duas linhas de Bilhetes do Tesouro.

O Estado português vai regressar novamente aos mercados no próximo dia 15 de fevereiro para realizar dois leilões de dívida de curto prazo. Em comunicado o IGCP refere que em causa estão "dois leilões de linhas de bilhetes do Tesouro com maturidades em 19 de maio de 2017 e 19 de janeiro de 2017, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros".

