Os resultados antes de impostos atingiram os 676,7 milhões de euros

O Bankinter alcançou em 2016 um lucro de 490 milhões de euros, o mais alto de sempre da história do banco. O valor foi 30,4% superior ao registado no período homólogo, e foi impulsionado pela operação do banco em Portugal, onde entrou em abril do ano passado após ter adquirido o negócio do Barclays.

