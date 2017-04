Pub

O desenvolvimento de processos de "inteligência conectiva entre organizações portuguesas e internacionais" pode ser uma oportunidade para Portugal.

Portugal pode assumir um papel determinante no desenvolvimento da Indústria 4.0, não só ao nível da criação tecnológica, mas também na criação de espaços para testar as novas tecnologias. Este foi uma das principais ideias defendidas no debate "Indústria 4.0: Para onde caminhamos?", promovido pelo grupo Portugal XXI.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia