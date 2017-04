Pub

Portugal ficou no 46.º lugar do ranking do Fórum Económico Mundial em 2016. Documento será revelado entre setembro e outubro

Portugal deverá subir vários lugares no ranking de competitividade do Fórum Económico Mundial (WEF, na sigla original). A menos de seis meses da publicação do relatório de 2017/2018, há vários sinais que indicam que o nosso país poderá recuperar alguns postos face a 2016, em que ficou na posição 46. Esta é a convicção de António Correia, sócio da consultora PwC em Portugal, e de Ilídio Serôdio, presidente da Associação para o Desenvolvimento da Engenharia (Proforum).

