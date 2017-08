Pub

Portugal já só deve 37% do empréstimo que contraiu junto do Fundo, mas ainda assim a fatura pesa: falta pagar o equivalente a 5,4% do PIB.

Portugal deve 37% do empréstimo que contraiu junto do Fundo Monetário Internacional (FMI), o equivalente a cerca de 10.265 milhões de euros ou 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Em agosto, saldou mais uma parte dessa dívida, antecipando pagamentos que eram devidos em 2020 à instituição liderada por Christine Lagarde, informa o governo.

