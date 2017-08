Pub

Para estes veículos singrarem, é necessário, por exemplo, que os sistemas sejam suaves para os passageiros

Os dois bancos da frente estão de costas para a estrada e virados para os passageiros de trás. No tablier, apenas existe um volante, muito mais pequeno do que é habitual, e dois pedais, que apenas serão usados em caso de emergência. O Mercedes F015 é a visão do futuro da condução autónoma e deverá chegar às estradas a partir de 2030. Preparado para ser uma sala de estar volante, este veículo é o protótipo da substituição do homem pelas máquinas na condução. Só que até esse dia chegar, há uma estrada de desafios.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia