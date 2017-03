Pub

O presidente do Health Cluster Portugal (HCP), Luís Portela, afirmou hoje, no Porto, que nos últimos nove anos, Portugal "mais do que duplicou as exportações em saúde", passando dos 627 milhões de euros, para os 1.411 milhões.

