Para participar, cada pessoa terá de doar um quilo de alimentos na sede do Banco Alimentar contra a Fome

A próxima campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome vai contar com um evento especial e que pode levar Portugal a bater mais um recorde do Guiness. Dia 27 de maio, entre as 14h e as 22h30, será promovida uma festa junto aos armazéns do Banco Alimentar, em Lisboa.

