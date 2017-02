Pub

Organizações internacionais encorajam os países a prepararem-se para um ambiente económico e financeiro potencialmente mais incerto, alerta tutela

Portugal concluiu o reembolso antecipado de metade do empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI) com o pagamento antecipado de mais 1700 milhões de euros realizado na semana passada, realçou esta tarde o Ministério das Finanças em comunicado. "O reembolso foi concluído cerca de seis meses antes do previsto, refletindo a robustez das condições económicas e financeiras de Portugal."

