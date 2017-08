Pub

Empréstimo negociado com Totta no acordo para normalização dos swaps financiou novo reembolso antecipado de 2,6 mil milhões junto do Fundo

O Governo já avançou com o reembolso antecipado de mais 2,6 mil milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional (FMI) prometido para agosto, valor que soma aos mil milhões já pagos em junho. "Informa-se que já foram pagos ao FMI os cerca de 3,6 mil milhões de euros previstos pagar até início de agosto", confirmou fonte oficial do Ministério das Finanças ao Dinheiro Vivo.

