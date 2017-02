Pub

O valor representa uma subida de 50% em relação ao ano anterior. Ainda assim é dos investimentos mais baixos da Europa.

Há cerca de um ano, Gonçalo Fortes, CEO da Prodsmart, uma empresa tecnológica que ajuda a otimizar processos industriais, subiu ao palco da Culturgest, em Lisboa, para receber o primeiro prémio do Caixa Empreender Award. A sua startup tinha vencido a iniciativa e, com isso, ia ter direito a um financiamento de 100 mil euros da Caixa Capital, a sociedade de capitais de risco do banco do Estado.

