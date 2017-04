Pub

Portugal também foi dos países que mais reduziu a carga fiscal global dos trabalhadores. O peso dos impostos era de 41,5% no ano passado

A criação de uma dedução fixa que poupa 550 euros por filho no IRS, fez Portugal destacar-se entre os demais países desenvolvidos. Entre 2015 e 2016, Portugal foi o segundo país da OCDE com uma maior redução dos impostos sobre o trabalho para famílias com dependentes.

