Crise económica comprimiu salários, mas o congelamento do salário mínimo e da negociação coletiva também ajudaram.

Portugal foi dos países europeus onde os salários mais perderam peso no conjunto da riqueza criada. Esta tendência acentuou-se nos anos da crise económica, mas manteve a trajetória de queda depois de a economia ter começado a crescer. Entre 2003 e 2015 peso das remunerações no produto interno bruto caiu de 60% para 52%, segundo assinala o mais recente Relatório Global dos Salários, produzido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

