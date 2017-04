Pub

Os kyenesianos não deviam celebrar tão cedo, escreve Ferdinando Giugliano, autor de um artigo intitulado "Portugal é uma miragem kynesiana"

Consultor do Banco de Itália e da Economist Business Unit, antigo professor da Universidade de Oxford, e ex-jornalista de economia do Financial Times, em Londres. A análise que Ferdinando Giugliano faz do desempenho orçamental do governo de António Costa, no último ano, é negativa. Isso apesar de os críticos da política de austeridade defendida pela Comissão Europeia nos últimos anos se poderem sentir "vingados" pelos números apresentados por Portugal em 2016.

