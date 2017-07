Pub

O Memorando de Entendimento Antipirataria levou a uma redução de 69,7% no acesso a sites com conteúdos ilegais a partir do território português

O novo estudo da INCOPRO, empresa londrina de proteção de IP, realizado para a Motion Picture Association (MPA), e com a participação da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais, revela que a utilização de sites de pirataria em Portugal teve uma redução de 69,7% em dois anos. Esta é a maior descida percentual a nível mundial conseguida por um programa oficial de bloqueio a sites que disponibilizam ilegalmente conteúdos audiovisuais.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia