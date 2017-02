Pub

Espanha, com um crescimento real homólogo de 3% no quatro trimestre, pode ajudar a explicar a aceleração de Portugal. Dados novos do Eurostat.

A economia portuguesa cresceu 1,9% em termos reais no quatro trimestre de 2016 face a igual período de 2015, ao passo que a economia da União Europeia avançou 1,8% e a da zona euro 1,7%. Portugal volta assim a crescer acima das médias europeias, algo que não acontecia há três anos, desde o final de 2013, indicam as séries atualizadas do Eurostat, divulgadas nesta terça-feira.

