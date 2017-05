Pub

Segundo a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, a procura foi 1,62 vezes superior ao montante colocado.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realizou esta quarta-feira um duplo leilão no montante de 1.500 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro a seis e a 12 meses a taxas de juro médias ainda mais negativas do que as dos anteriores leilões comparáveis.

