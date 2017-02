Pub

Projeto de ligação à Extremadura esteve parado por "problemas de financiamento" mas deverá estar concluído até ao final do ano.

Portugal deu um passo em frente na ligação ferroviária de mercadorias a Espanha com a adjudicação de quatro empreitadas que vão unir as localidades de Évora a Elvas e Caia, com a região espanhola da Extremadura, e consequentemente Madrid.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia