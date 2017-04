Pub

Turistas chineses gastaram 72 milhões de euros em Portugal no ano passado, um aumento de 16,2%

O ritmo de chineses a chegar a Portugal tem aumentado de ano para ano. Só nos últimos três o número de turistas duplicou para 182,9 mil no final do ano passado. Foram mais 19,1% do que um ano antes, mostram dados do Travel BI, do Turismo de Portugal. Estes valores têm sido acompanhados por um crescimento também das receitas deixadas e, no ano passado, os chineses contribuíram com 72 milhões de euros para a rubrica de Viagens e Turismo da Balança de Pagamentos nacional.

Mas sabe a pouco: o governo e o Turismo de Portugal determinaram na Estratégia de Turismo para os próximos dez anos que a China é um "mercado de aposta", especialmente agora que passa a estar bem mais próximo com a rota aérea que vai ligar Hangzhou e Pequim a Lisboa quatro vezes por semana.

A ligação aérea criada pela HNA - a empresa parceira e acionista da TAP - só se estreia a 6 de julho, mas Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, já foi à China abrir caminho à vinda de mais chineses para Portugal.

A data coincidiu com a chegada do galo de Joana Vasconcelos à China, numa altura em que se celebra o ano do galo no país, o que levou a nova visibilidade de Portugal em Pequim.

O governo está a tentar jogar em diversas frentes, tendo também aproveitado para criar uma página de promoção do destino no site de viagens do gigante Alibaba, e para se reunir com 15 produtoras chinesas que possam olhar para o nosso país como destino de filmagens.

"O que temos de trabalhar agora, em conjunto com estes operadores turísticos, é como chegamos ao consumidor final. Este é um mercado potencial gigante, mas que nós queremos segmentar", disse a propósito desta visita oficial, Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal. O responsável lembra que interessa a Portugal "sobretudo alcançar os clientes, os turistas que mais gastam, mas também os que têm potencial para investir, para se mudar para o nosso país, para abrir ou deslocalizar uma empresa para Portugal".

Com uma população à volta de 1379 milhões de pessoas, a China ocupa a 18.ª posição na procura externa para Portugal, com uma quota de 0,8%. A expectativa é, por isso, que os 182,9 mil hóspedes registados pelo INE em 2016 possam crescer consistentemente ao longo dos próximos anos, até porque estes turistas têm algumas características que os organismos nacionais procuram potenciar.

Por um lado, nas estadas em Portugal, 91% preferem ficar hospedados em hotéis, especialmente nos de quatro e cinco estrelas; por outro, não têm preferência pela época alta, sendo muito consistentes no fluxo gerado ao longo dos vários meses, o que é relevante para um país que luta constantemente contra a sazonalidade. Por fim, há uma última característica importante: não ficam concentrados unicamente nos grandes centros urbanos.