Com a exceção de Sines e de Figueira da Foz, todos os outros portos comerciais do Continente estão a perder carga até novembro

Os portos comerciais bateram um novo recorde no volume de mercadorias transportadas até novembro, atingindo os 85,4 milhões de toneladas de carga, com Sines a reforçar a liderança, com um quota de 54,8%.

