Na World Ocean Summit 2017, em Bali, a ministra do Mar defendeu a adoção de uma "economia circular do mar".

Numa altura em que os portos marítimos portugueses estão a bater recordes e o Governo planeia investir 2,5 mil milhões de euros para aumentar 200% a movimentação de contentores até 2026, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, revelou que o país está a promover a iniciativa "Port Tech Clusters" nos portos do país. O objetivo é estimular a criação de "startups" de base tecnológica que permitam às empresas beneficiar do acesso facilitado ao mar que os portos oferecem e de condições favoráveis para testar tecnologias marítimas que estão ainda em fases iniciais de desenvolvimento.

