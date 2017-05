Pub

O porto de Sines detém a maior quota de mercado em todas as tipologias de carga, representando globalmente 55% do total,

Os portos comerciais do continente mantiveram no primeiro trimestre o registo de "melhor marca de sempre", com um volume de tráfego portuário acumulado de 24,6 milhões de toneladas, superior em 12,9% ao registado em 2016.

