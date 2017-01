Pub

Porto Design Factory quer colmatar falta de programa de aceleração além das áreas tecnológicas

Tem uma ideia ou uma startup com menos de dois anos na área do design ou da música? A Porto Design Factory (PDF) abre esta terça-feira as candidaturas para dois programas de aceleração em cada uma destas áreas: no design, o Porto Design Accelerator; na música, o Beta Sound System e com o objetivo de resolver duas necessidades na cidade do Porto e do resto do país, explica Rui Coutinho, coordenador da PDF.

