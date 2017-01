Pub

A ministra destacou a construção dos acessos rodoviários reclamados há cerca de duas décadas, que vai exigir um investimento de 9,5 milhões de euros.

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, anunciou hoje um investimento de 36 milhões de euros nos próximos dois anos no porto de mar de Viana do Castelo para melhorar as acessibilidades marítimas e terrestres da infraestrutura.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia