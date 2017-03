Pub

Em Lisboa, a Air France aumenta a capacidade em 7% e lança rota Lisboa-Nova Iorque

Com duas novas rotas a partir do Porto - uma iniciada ontem, da Air France, com destino a Paris Charles de Gaulle, e outra a iniciar a 15 de maio, da KLM, para Amesterdão Schipol - o aeroporto passa a estar ligado a 1069 destinos (com escalas), dos quais 110 são voos diretos. Em Lisboa, o grupo vai aumentar 7% a capacidade neste verão e lançar, em parceria com a Delta Airlines, a rota Lisboa-Nova Iorque JFK.

