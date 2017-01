Pub

Informação cedida voluntariamente durante a navegação pode ser colhida pela empresa que gere o tráfego de hotspots gratuitos.

Nos tempos que correm, já muitos estão alertados sobre os perigos da navegação na internet através de redes de wi-fi públicas, muitas vezes gratuitas. Além de lerem atentamente a política de privacidade que cada site apresenta antes de fazer a ligação, podem utilizar uma VPN para salvaguardar os dados do utilizador através do uso da rede virtual privada. Mas uma empresa australiana encontrou uma brecha para ganhar dinheiro com os dados dos utilizadores de wi-fi gratuito distribuído pelos autocarros de New South Wales.

