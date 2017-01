Pub

Cátia Domingues fez uma pausa na publicidade e está a prestar ajuda no campo de refugiados Nea Kavala, na Grécia

Há muito tempo que andava a adiar este "chamamento". Um dia a publicitária Cátia Domingues, criadora do blogue e página de Facebook humorístico One Woman Show, fez as malas e embarcou rumo à Grécia. Destino? Um dos campos de refugiados em Polykastro onde estão centenas de pessoas, ao frio. Sim, porque aqui o frio é impiedoso.

