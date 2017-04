Pub

Plano prevê reforço da capacidade inspetiva da Autoridade para as Condições do Trabalho, que recebeu recentemente 80 novos inspetores do trabalho.

Ao abrigo nova medida de apoio ao emprego Contrato-Emprego, estão previstos, para 2017, concursos para apoio à criação de 15.000 postos de trabalho, com uma dotação de 60 milhões de euros, refere o Programa Nacional de Reformas.

