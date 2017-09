Pub

"Big Eye Smart Fishing", a plataforma digital desenvolvida pela empresa portuguesa BitCliq, será apresentada na cidade de Vigo, em Espanha,

A plataforma digital que rastreia o pescado desde a primeira milha até ao prato, desenvolvida pela empresa portuguesa BitCliq, com o nome "Big Eye Smart Fishing", vai ser apresentada na cidade de Vigo, em Espanha, a 11 e 12 de setembro, no âmbito da edição 2017 da Conferência Mundial do Atum.

